韩12月前十天出口额下滑20.8% 贸易逆差49亿美元

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韩国国际广播电台报道：12月前十天，韩国出口额同比减少超过20%。韩国关税厅12日表示，12月1日-10日韩国出口额为154亿美元，同比减少40.4亿美元、减幅为20.8%。这一时期的开工天数为8天，较去年同期少0.5天，根据开工天数计算的日均出口额下滑15.8%。从主要出口产品来看，石油制品（+20.1%）、轿车（+42.1%）出口额出现增长。但半导体（-27.6%）、无线通信器械（-46.6%）、精密器械（-27.8%）出现下滑。从出口对象国家和地区来看，对中国（-34.3%）、美国（-2%）、欧盟（-4.3%）、越南（-23.7%）、日本（-22.7%）等主要国家和地区的出口额均出现下滑。本月前十天进口额为203亿美元，同比减少7.3%。按产品来划分，原油（+24.7%）、天然气（+34.1%）等的进口额出现增长。但半导体（-15.7%）、机械类（-18.5%）、轿车（-19.8%）等出现下滑。从进口对象国家和地区来看，从美国（+23.4%）、欧盟（+0.6%）进口额有所增长。但从中国（-21.1%）、日本（-26%）、澳大利亚（-26.3%）、沙特阿拉伯（-51.2%）的进口额出现下滑。本月前十天贸易收支出现49.23亿美元逆差，较去年同期（24.95亿美元逆差）大幅扩大。