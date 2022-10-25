韩去年新婚夫妇数量减幅创新高 双职工和无房夫妇子女数少

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国结婚不超过五年的新婚夫妇数量减幅创下了统计实施以来的最大值。根据统计厅12日公布的“2021新婚夫妇统计结果”，截至去年11月1日，最近五年内登记结婚并维持婚姻关系的夫妇为110.1万对，较2020年减少8.3万对，减幅为7%。新婚夫妇的数量持续减少、减幅逐年扩大。统计实施首年的2015年，新婚夫妇为147万对，2016年跌至143万余对，减幅为2.4%。此后，减幅维持在4%-5%之间，2020年扩大至6%水平，去年攀升至7%。初婚和再婚夫妇均出现减少，初婚夫妇减少6.7万对、再婚夫妇减少1.6万对。按照结婚年数来看，结婚一年的新婚夫妇减少10.4%，在所有新婚夫妇中的占比跌至17.4%。新冠疫情导致结婚人数减少是主要原因。仅从初婚新婚夫妇来看，夫妇平均年收入为6400万韩元，同比增长6.9%。其中，双职工夫妇的平均年收入为8040万韩元，是单职工夫妇（4811万韩元）的1.7倍。54.9%的初婚新婚夫妇为双职工，较一年前上升2.9个百分点。各结婚年数段新婚夫妇的双职工夫妇占比均高于单职工夫妇。单职工夫妇占比持续下滑，去年为40.2%，双职工夫妇占比则自2018年后持续上升。根据经济活动情况不同，子女人数也呈现差距。54.2%的初婚新婚夫妇有子女，较前一年减少1.3个百分点。无子女的初婚新婚夫妇占比45.8%。平均子女数为0.66人，同比减少0.02人。仅有49.6%的双职工夫妇有子女，较单职工夫妇（60.5%）低10.9个百分点。双职工夫妇的平均子女数为0.59人，较单职工夫妇的子女数（0.74人）少0.15人。子女数还随着住房情况的不同而变化。59.9%的有房夫妇育有子女，比无房夫妇（50.1%）高9.8个百分点。有房夫妇的平均子女数为0.73人，比无房夫妇（0.60人）多0.13人。去年，新婚夫妇的贷款规模有所增长。89.1%的初婚新婚夫妇有贷款。从金融圈借贷的初婚新婚夫妇的贷款余额中位数为1.53亿韩元，较前一年（1.3258亿韩元）增长15.4%。