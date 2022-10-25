韩中外长商定为推进习近平访韩等首脑交流保持密切沟通

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韩国国际广播电台报道：韩国外长和中国外长12日商定为推进中国国家主席习近平访韩等两国首脑之间的交流保持密切沟通。外交部表示，外交部长官朴振与中国国务委员兼外交部长王毅当天下午举行视频会谈，就上述内容达成了共识。会谈约持续了1小时15分钟。双方广泛讨论了韩中关系、韩半岛问题以及地区和国际局势等事宜。两位外长高度评价11月二十国集团（G20）领导人峰会期间举行的韩中首脑会谈，称此次会谈成为基于相互尊重、互惠、共同利益开启新韩中合作时代的重要里程碑。两位外长商定，将根据两国首脑商定的两国关系发展方向保持密切合作，顺利落实相关后续措施。朴振与王毅商定包括外长互访在内，加快推进两国外交和国防副部长级2+2外交安全对话、副外长战略对话、人文交流促进委员会、半官半民(1.5轨)对话等各渠道的高级别交流。两位外长共同认为，应尽快开展协商，签署今年8月在中国青岛举行的外长会谈中商定的两国外交部门“推进韩中关系未来发展共同行动计划”。今年以来，北韩弹道导弹发射次数创下新高等持续进行前所未有的挑衅，韩中外长还就韩半岛问题交换了意见。朴振对北韩的挑衅表示担忧。朴振强调，促使北韩停止核试验和追加挑衅、走向无核化对话之路符合韩中两国的共同利益，当前两国开展紧密合作比过去任何时期都更重要。王毅表示，中方今后将在韩半岛问题上发挥建设性作用。