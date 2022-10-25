韩军研发可搭载在国产轻型攻击机上的超音速巡航导弹

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韩国国际广播电台报道：据KBS记者采访结果显示，韩国军方正在研发可在空中发射的超音速巡航导弹，并计划将其搭载在国产轻型攻击机FA-50上。军方期待此举可提高对北韩的威慑力，并为扩大军工产业出口作出贡献。据KBS记者独家报道，从地面发射的导弹精确击中海上目标。这是韩国自主研发的超音速巡航导弹，速度是现有导弹的3倍左右。该超音速巡航导弹与高威力弹道导弹一同被视为发生紧急情况时可用于进行先发制人打击的“杀伤链”的核心武器。该超音速巡航导弹一年多前作为地对舰用导弹被首次研发，目前正在进一步开发为可进行空中发射、不分地面和海上目标的多用途导弹。目前军方已研发出固体燃料发动机和感应操纵装置等相关技术，并完成了基本设计。目前军方正在制作用于测试各种性能的试制品(原型)。军方计划将该导弹搭载在国产轻型攻击机FA-50上，最快将于2025年进行飞行试验。如果该导弹成功装载在作战半径小、武器装载量少的FA-50战斗机上，预计其应用范围将大幅扩大。韩国国防安全论坛专门研究委员申宗佑（音译）表示，此前FA-50只具备单纯的近距离支援航空能力，但现在却拥有了可精密打击远距离目标的能力。防卫事业厅正在利用自主技术研发搭载在国产KF-21战斗机上的远程空对地导弹。为此，计划到2028年为止投资1900余亿韩元。防卫事业厅公报总管表示，军方在一定程度上掌握了研发所需的技术。可以说已经到了可以制作试制品、验证是否研发完成的初始阶段。