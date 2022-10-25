韩政府：韩中继续就习近平访韩事宜进行沟通

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部官员13日向记者介绍了韩中外长会谈的结果。这名官员介绍说，此次韩中外长会谈是为两国首脑进行面对面会晤营造有利环境所作的努力之一。韩中外长12日举行视频会谈。韩国外交部在会谈结束后发布的新闻资料中称，外交部长官朴振和中国国务委员兼外长王毅商定为推进中国国家主席习近平访韩等两国首脑间的交流保持密切沟通。中方在介绍韩中外长会谈结果时并未提及习近平主席访韩事宜。对此，有分析认为，韩中双方或围绕首脑互访顺序存在意见分歧。尹锡悦总统在11月以二十国集团领导人峰会为契机举行的韩中首脑会谈上也邀请习近平访韩，当时习近平提出了“待新冠疫情缓解后”这一前提，并再次邀请尹锡悦访问中国。外交部官员在记者问道“是否先要推进习近平主席访韩”时表示，韩方首先提出习近平主席访韩事宜，且中方当时也表示，正在对此进行研讨，双方就继续协商相关问题形成共识。此后，习近平主席邀请尹锡悦总统访问中国，因此按照逻辑和时间顺序，记者的看法是对的，但此次会谈并未明确相关事宜。这位官员在谈到两国外长有关北韩核问题的讨论时表示，中方在此次会谈中也重申，中国为解决北韩核问题发挥建设性作用的立场没有改变。两位外长还就中国可发挥的建设性作用交换了意见。