韩明年起向养育不满1周岁儿童的家庭每月提供70万韩元

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韩国国际广播电台报道：从明年开始，韩国政府将向养育不满1周岁儿童的家庭每月提供70万韩元。从后年开始，每月将提供100万韩元。政府其间为低生育率对策投入了数百万亿韩元的预算，但生育率仍跌至历史新低。对此，政府发布了新的保育政策。从明年起，政府将向养育不满1周岁儿童的家庭每月提供70万韩元的“父母补贴”，并向养育1周岁至不满2周岁儿童的家庭每月提供35万韩元。此举旨在提高目前最高50万韩元的婴儿津贴，且政府决定，无论是否将孩子送往托儿所，都一律提供同等金额的支援。保健福祉部第一次官李基日表示，相关措施的宗旨是在生育初期保障育儿家庭有较充足的收入，从而加强父母对养育的选择权。从后年开始，“父母补贴”将进一步增加，政府将向养育不满1周岁儿童的家庭每月提供100万韩元，向养育1周岁至不满2周岁儿童的家庭每月提供50万韩元。如果不满1周岁的儿童被送往托儿所，将在扣除保育费后，将剩余金额支付给父母。保健福祉部发布了“第四次中长期保育基本计划”，该计划将从明年起开始适用五年。在女性家族部负责的儿童照看服务方面，照看服务的对象将再增加一万人，照顾时间每天将延长30分钟，并让父母和教职员参与托儿所评价工作，增加辅助教师和替代教师人员，在确保保育质量的同时改善教师待遇。另外，将增加国立和公立幼儿园数量，将公共保育服务利用率从目前的37%提升至50%以上。为消除地区间差距，还将开发保育薄弱地区指标。但有声音指出，为取得政策实效，需拟定更为综合的人口对策。去年，韩国总合生育率再次创下历史最低值，仅为0.81人，仍处于世界最低水平。