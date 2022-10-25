冬日送温情 KBS直播募捐帮扶困难群体

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：为了帮助生活艰难的人们，KBS于13日播出了为时四个小时的特别直播节目，各界纷纷送来了暖暖温情。歌手朴相民以一首歌曲《分享爱心暖人间》开启了KBS特别直播节目，各界纷纷送来了冬日温暖。政界也不例外，朝野人士纷纷参与了分享活动。执政党国民力量党非常对策委员长郑镇硕表示，不少民众在岁末冬天感到格外的寒冷，如果能把温暖送给他们，我们就可以打造一个与弱者同行的社会。在野党共同民主党代表李在明表示，越是艰难的时候，相互分享爱心就显得更是极为重要。KBS的直播节目能够给人们带来希望、分享温暖。国务总理韩德洙等政府高级公职者也纷纷参与了分享爱心的活动。韩德洙说，切实落实令人感到温暖的分享活动极为重要。众人拾柴火焰高，恳切地希望国民们也能积极参与到分享爱心的行列之中。为饥饿儿童和消防队员提供免费餐食的善良的餐厅老板、还有以践行社会奉献为生活信条的人们也带着充满真情实意的募捐箱送来了温暖。《全国歌唱大赛》节目新主持人金信英（音）也参与了分享活动。金信英说，自己对能够把所得到的回馈给社会、能够参加如此有意义的活动感到十分荣幸。KBS年底年初帮扶募捐活动由社会福祉共同募金会主办，募捐时间将截至明年1月31日，所获捐款将用于帮助生活困难的人们。