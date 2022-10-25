韩新增新冠病例数连续两天超8万例

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例数连续两天超过8万例，且近期再感染病例也急剧增加。政府表示，60岁及以上高龄者的新冠疫苗冬季补充接种率只有25%，呼吁积极进行接种。新冠疫情冬季再流行持续，新增确诊病例数和再感染比率（推定值）均有所增加。中央防疫对策本部表示，以14日0时为准，韩国新增84571例新冠确诊病例，这较出现三个月来最多新增病例的13日少2000余例，但较一周前的新增病例数74000余例增加9000余例。以周三公布的数据为准，是9月14日以后13周来的最大值。12月第一周新冠基本再生数为1.04，连续八周超过1。基本再生数超过1意味着疫情呈扩散局面。当天，正在住院的危重病例为463例，新增死亡者46人。再感染病例也持续增加。在11月最后一周出现的确诊病例中，被推定为再感染患者的所占比率为14.7%。在一度呈现停滞状态的冬季再流行扩散势头再次加剧的情况下，政府表示，60岁及以上高龄者的新冠疫苗冬季补充接种率只有25%，呼吁积极参与接种。保健福祉部长官曹圭鸿表示，上周出现的360名新冠死亡者中，92.5%为60岁及以上的高龄者，但这一年龄段的接种率只有24.9%，仍处于较低水平。