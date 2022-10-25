韩财长：美加息幅度符合预期 市场不确定性仍较高

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和韩国银行表示，美联储14日的加息水平符合预期。政府还认为，尽管国内金融市场的波动性有所下降，但不确定性仍处于较高水平。副总理兼企划财政部长官秋庆镐15日在首尔明洞银行会馆同韩国银行行长李昌镛、金融委员长金周显、总统秘书室经济首席秘书崔相穆、金融监督院长李卜铉召开紧急宏观经济金融会议，并做出上述评估。秋庆镐就美联储加息0.50个百分点表示，美国的物价涨幅连续五个月放缓，加息速度有所调整。不过秋庆镐也指出，美联储主席鲍威尔在记者见面会上表示，最终利率水平和持续时间比加息速度更重要，在确信通胀消退前不会考虑降息。鲍威尔的这番发言令包括标普500指数在内的纽约股市出现下跌。秋庆镐表示，此次加息幅度并未脱离市场预期，隔夜国际金融市场波动有限，但今后的情况仍有待观察。秋庆镐指出，在对美国调整加息速度的期待感和政府的市场稳定措施的双重作用下，国内金融市场逐步恢复稳定。但主要国家物价走势、经济衰退趋势、货币紧缩速度等带来的不确定性仍处于较高水平，不能掉以轻心。秋庆镐表示，最近经济部门通过“50万亿韩元+α”对策、各领域集中检查等措施，稳定管理企业融资、金融机构流动性、房地产金融等问题。在总规模20万亿韩元的债市稳定基金中，第二轮5万亿韩元规模的资本请求（Capital Call）将于明年1月内结束。明年初将正式启动5万亿韩元规模的中小企业集合债券（P-CBO）项目，为企业顺利发行公司债提供支援。秋庆镐还表示，除将房地产项目融资经营人担保规模扩大5万亿韩元外，明年1月1日起还将供给总计5万亿韩元的未售出项目融资贷款担保。另外，秋庆镐表示，将通过央行的回购操作，加强对金融机构流动性的支援。