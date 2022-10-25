安理会规定人道主义援助不再受制裁限制 对北援助或更顺利

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会近期通过了一项新决议案，规定今后人道主义援助将不再受制裁限制。这一举措反映了制裁导致经历人道主义危机的地区无法及时获得援助的意见。分析认为，今后对北韩人道主义援助有望更加顺利地展开。本月9日，联合国安理会通过了美国和爱尔兰主导发起的新决议案。决议案允许向受到安理会制裁的国家提供人道主义援助，援助范围除物品、服务之外，还包括资金支付、金融资产和经济援助。新决议案的适用对象为包括北韩在内的14个安理会制裁对象国和基地组织等2个团体。国内外人道主义援助团体即刻表示欢迎。美国国际开发署表示，这一措施为援助团体、银行和其他伙伴及时提供适当援助注入了信心。国际非政府组织CARE表示，新决议案将大幅减少法律、行政、工作上的阻碍。韩国国内对北韩援助团体也对决议案表示期待，纷纷召开紧急研讨会。目前，联合国安理会虽然原则上允许对北韩提供人道主义援助，但制裁豁免审查十分严格，援助受限不小。尤其是银行担心违反制裁，经常拒绝提供援助物品费用汇款服务。对北合作民间团体协议会秘书长李柱成（音）表示，人道主义援助有望完全不受制裁限制，今后汇款问题或将得到灵活处理。韩国政府强调，此次措施并不意味着放宽对北韩制裁。另外，由于安理会已存在对北制裁豁免程序，预计不会立刻发生明显变化。