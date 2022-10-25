韩确定新教材内容 增添“自由民主主义”、删除“性少数者”表述

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韩国国际广播电台报道：韩国新教育课程案获通过，新教材将增添“自由民主主义”表述，删除“性平等”、“性少数者”表述。国家教育委员会14日举行会议，最终通过了新教育课程案。不过部分教育委员因反对新案而拒绝参加投票。教育部本月6日提交的2022教育课程案14日晚在长达四个小时的国家教育委员会会议中获通过。教育部方案的大框架被保留，包括在高中韩国史教育课程中添加“自由民主主义”表述等内容。另外，“性平等”表述被改为“性偏见”、“性歧视伦理问题”，“性少数者”被改为“因性别受到歧视的少数群体”。卫生科目中的“性意识”被改为“性自主决定权”，以体现其明确含义。济州4.3事件将在今后历史教材的编纂过程中得到落实。当天，国家教育委员会16名委员参加表决，新案以赞成12票、反对3票、弃权1票获得通过。不过3名教育委员反对将“民主主义”和“自由”并列标示，拒绝参加投票。围绕“民主主义”和“自由”是否应并列标示的争议持续出现在教育课程的修改过程中。由于参加历史教育课程修改的研究人员透露，修改过程中曾多次遇到来自教育部的施压，预计今后相关争议将持续发酵。教育部将在年底前敲定上述修订案并进行公告。新内容将从2024年起按顺序适用于中小学教材。