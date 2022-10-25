多项预测显示年底新冠新增病例将增多 最多或逾10万例

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠第七轮大流行呈现扩散迹象，大部分专家预计今后两周新增确诊病例数将出现增长势头。根据新冠数学建模工作组的《新冠流行趋势数学建模分析预测》报告，国家数学科学研究所公共数据分析研究组长权五奎（音）预计新增确诊病例数将从14日的84571例增至28日的10万余例。权五奎表示，这一预测的依据是根据KT移动通信的位置数据统计得出的邑、面、洞人口移动量和11月30日-12月4日各市、道的累计确诊病例数。崇实大学数学系教授沈银河（音）带领的研究团队也预计，21日即一周后，新增确诊病例数将达到10.1629万例，28日将进一步增至12.0234万例。釜山大学数学系教授郑一孝（音）带领的研究团队也预计新增确诊病例数将增多，但增幅小于前两份预测结果。仅从本地感染病例来看，14日-20日的日均新增确诊病例数预计为68751例，21日-27日为77743例。近期，境外输入病例维持在每天50-60余例。不过也有预测认为疫情流行速度或有所放缓，甚至可能暂时出现回落。建国大学教授郑恩玉研究小组预计新增确诊病例数将在一周后增至70682例，两周后增至71232例，四周后回落到69845例。但危重病例预计将从14日的463例增至一周后的491例，两周后增至500例，一个月后进一步增至514例。蔚山科学技术院数理科学系生物数学实验室教授李昌炯（音）研究组预计新增确诊病例数将在12月21日小幅回落至66559例，28日重新增至69730例。研究组还表示，最近一周的基本再生数为1.0873。