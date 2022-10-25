去年韩企净利润增逾一倍 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：受出口向好、保持社会距离措施解除的推动，去年韩国企业的净利润增长超过一倍，创历史新高。制造业、信息通信业、住宿餐饮业企业的利润增长尤为明显。统计厅15日公布了包括上述内容的“2021年企业活动调查结果”。调查于今年7月面向拥有50名以上员工、资本金在3亿韩元以上的国内企业实施，最终数据将于明年1月公布。调查对象企业为13448家，较一年前增加0.1%，企业员工数为491.6万人，同比增长4.3%。去年，除金融保险企业外的所有国内企业的净利润（扣除法人税前）为222.4万亿韩元，同比猛增127.6%，金额和增幅均为2006年统计实施以来的最大值。除电力天然气企业外，所有企业的净利润均出现增长。其中，住宿餐饮企业的净利润为670亿韩元，而一年前相关企业的净利润下滑3.66万亿韩元。制造业和信息通信企业的净利润分别为143.6030万亿韩元和25.1640万亿韩元，均为前一年的2倍多。去年净利润下滑1150万亿韩元的艺术体育业企业今年实现了11120亿韩元的净利润。在调查对象企业中，6006家在国内外拥有子公司，同比增长3.1%，占比44.7%。其中67.4%的子公司所在地为亚洲。国内企业的研发费用为66.3万亿韩元，同比增长10.2%。制造业企业的研发费用占据了绝大部分，为60.5万亿韩元。最近16年间营业的企业为5077家，占到调查对象企业的38.8%。其中1967家企业在16年间持续向研发进行投资，这些企业的平均销售额是调查对象企业平均销售额的3.1倍。研发、运用第四次工业革命技术的企业为1925家，同比增长8.6%。研发、运用的主要技术为云技术（22.5%）、大数据（18.9%）、人工智能（14.2%）、物联网（13.3%）等。去年展开新业务的企业为410家，其中制造业企业占到52.2%。展开新业务的方式为自主研发（67.4%）、收购（16.8%）、共同投资（15.8%）等。缔结企业间战略合作关系的企业为942家，同比增加2.5%。