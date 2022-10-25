韩年均逾3000人孤独死 过半为50-69岁男性

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韩国国际广播电台报道：调查显示，韩国孤独死事件在五年间增长了40%，平均每年有超过3000人在孤独中迎来死亡。中壮年男性是孤独死弱势群体，孤独死死者中，50-69岁男性占据过半。本月11日，江原道原州的一名60多岁男性被发现独自死在家中。街道负责人为转交垃圾袋登门造访时发现了这名男性的尸体，当时男性已死亡数天。这是一起典型的孤独死案例，死者与家属等没有来往，孤独地死于家中，且尸体较晚被发现。政府14日公布的首次孤独死实际情况调查结果显示，去年韩国孤独死死者为3378人，五年间猛增40%，年均有超过3000人在无人陪伴的情况下迎来死亡。孤独死现象在50-69岁男性中尤为明显。去年孤独死死者中，50-59岁男性占比26.6%、60-69岁男性占比25.5%。首尔市福利财团首席研究委员宋寅周（音）指出，这部分人群或失业，或提前退休，或生意失败，与家人断绝了关系，社会关系网十分脆弱。即使提供帮助，主动拒绝的情况也很多。年轻人孤独死情况虽然占比不高，但自杀孤独死事件多于其他年龄层。去年56%的20-29岁孤独死死者、40%的30-39岁孤独死死者均死于自杀。保健福祉部将在这次调查结果的基础上，到明年3月制定《孤独死预防基本计划》。