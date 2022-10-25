韩新增178起疫苗不良反应损失赔偿案例

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国新冠疫苗不良反应政府赔偿案例新增178起，累计为2.22万起。新冠预防接种损失赔偿专门委员会15日表示，第23次赔偿委员会会议于13日召开，会议审议了1511份不良反应损失赔偿申请，认定其中178起（11.8%）与接种疫苗的关联性并决定予以赔偿。新冠疫苗不良反应损失赔偿申请累计为91567份，其中76972份的审议工作已完成，总计22224起获赔偿，其中包括16起死亡事件。在14528起小额诊疗费赔偿（本人负担金额低于30万韩元）申请中，5444起经过市、道审议后获得赔偿。此外，新冠预防接种损失赔偿支援中心表示，截至15日，经重审后确定的疑似关联性疾病医疗费支援对象累计为1088人，死亡抚恤金支援对象为8人。随着新冠第七轮大流行持续扩散，通过呼叫中心预约疫苗接种的服务将于本月底结束。从明年起，有意接种者可通过NAVER、kakao talk等在线平台或致电医院查询余量疫苗情况。上周12月5日-11日冬季补充接种日均接种次数为83312次，其中60岁及以上人群为54156次，高风险感染设施人员为9503次。60岁及以上人群的累计接种率为24.9%，高风险感染设施人员为38.5%。