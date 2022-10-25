尹锡悦：施政课题是施政准则和对国民承诺

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示定将履行施政课题。他指出，施政课题是政府施政的准则和对国民的承诺。尹锡悦15日在青瓦台迎宾馆主持召开主题为“履行对国民承诺”的第一次施政课题评估会议。尹锡悦表示，政府自今年5月10日成立以来，在七个多月的时间里勤奋工作，当前应细致分析对国民的承诺是否得到了切实履行、存在哪些问题，有必要在今年过去之前进行检查。出席会议的国务总理韩德洙就这七个月的施政成果进行了说明，包括总统办公室搬迁龙山、提高核电占比、改善经济限制并重组税制、上调标准收入中位数、修复对美中日三强外交、巩固韩美同盟等。韩德洙表示，五年后的大韩民国将成为庄重、有品格的国家，拥有充满自主性和创意的经济，对弱势群体更加温暖。尹锡悦就房地产政策表示，放宽限制是为了保护租房者。尹锡悦指出，根据市场原理，对多套住房持有者的重税将转移到在经济上处于弱势地位的租房者身上。希望通过减轻对多套住房持有者的税收，为在市场中处于弱势的租房者创造低价租赁的环境。尹锡悦还表示，目前房价受到高利率的影响呈现下滑趋势，将加快放宽需求端限制，尽全力使市场恢复稳定。尹锡悦指出，在我接手政府前，供给和需求端的不合理限制导致房价猛涨、交易量萎缩，房地产问题绝不能以政治或理念逻辑来处理。尹锡悦就医疗保险制度的修改表示，道德上的松懈会对其他善良的入保人造成损失，将消除这种现象，使保险制度恢复正义。尹锡悦强调，医保制度的目的在于使人们在罹患耗费巨大的重症疾病时无需担忧治疗费、及时接受治疗并恢复健康，将推动制度回归其原本宗旨。尹锡悦指出，有人一年就医数千次，也有人无限制地使用核磁共振成像等高价检查。对于这种情况，将通过切实的审查评估，确保入保人能够在重症疾病、必要医疗上获得公平支援。尹锡悦就女性犯罪应对问题表示，在针对女性的性犯罪、跟踪和暴力犯罪问题上，应设计极为细致的实体法、程序法制度，加强对受害者的支援设施和方案。另外，尹锡悦就毒品犯罪指出，我国在十年前是无毒品国家，但不知从何时起，只有警方在负责相关工作、检方放手不管，因此情报和调查合作的效率大幅下滑。尹锡悦最后表示，过去一年国内外陷入经济危机，向同甘共苦的各位国民表示深深谢意。尽管发生了多起灾难和事故，但各位国民仍齐心协力、互相安慰、彼此鼓励，对此深表谢意。