国际原子能机构总干事：应打开北核问题的对话窗口

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西16日谈到北韩核问题时表示，国际原子能机构已做好为解决问题发挥更大作用的准备。正在对韩国进行访问的格罗西当天在接受外交部跑口记者采访时表示，为解决北韩核问题，应打开对话窗口，并作出了上述表示。格罗西从12月14日起对韩国进行访问。格罗西2019年12月就任国际原子能机构总干事，这是其就任后首次来访韩国。格罗西在访韩期间拜访了尹锡悦总统，并与韩国外交部长官朴振、科学技术信息通信部长官李宗昊等高官会晤，就北韩核试验的可能性进行了讨论，并听取了韩方对日本福岛核电站排污入海问题的意见。格罗西访韩后曾就北韩进行核试验的可能性表示“有令人担忧的情报”，对此，格罗西解释说，有迹象显示北韩持续在核物质浓缩和再处理方面倾注努力。格罗西说，宁边核设施的有关活动正在继续，宁边核反应堆以三到四年为周期运行，到2023年、2024年可完成运行，之后放射化学实验室(RCL)预计将进行开始运作的准备。放射化学实验室是北韩对使用后核燃料进行再处理的地点，用于提取生产核武器所需的钚。格罗西还表示，能够看到北韩试图修复丰溪里核试验场三号坑道，在出入口或道路周围可以观测到北韩存在相关活动。格罗西表示，国际原子能机构正通过机构有关人员和韩方专家继续努力获取准确信息。格罗西强调，如有必要，国际原子能机构已做好再次向北韩派遣核查团和人员的准备。