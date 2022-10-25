韩朝野仍未能就明年度预算案达成协议

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韩国国际广播电台报道：韩国国会议长金振杓就明年度政府预算案提出了新的调解方案，朝野国会代表与金振杓再次会晤，但未能达成一致意见。此前，在朝野未能就明年度预算案缩小意见分歧的情况下，金振杓于15日提出了调解方案，将法人税最高税率从目前的25%降低至24%，降低一个百分点。对此，在野党共同民主党表示将予以接受，但执政党国民力量党表示将暂时保留决定是否接受调解方案。两党国会代表16日与金振杓再次会晤。国民力量党国会代表朱豪英表示，政权已经交替，希望在野党协助政府按已规划的路线开展工作。朱豪英说，国会议长金振杓提出将法人税最高税率降低一个百分点，这将难以与推行20%税率的台湾和17%税率的新加坡相竞争，我们不能欣然予以接受。希望在野党改变立场、退让一步，以免国民担忧。共同民主党国会代表朴洪根表示，共同民主党15日已接受国会议长的调解方案。在野党为解决民生困难果断地予以让步，但执政党却坚持己见，一再拖延时间。朴洪根还说，希望尹锡悦总统不要再提出独断专行的指导方针，尊重国会和朝野的判断。国会议长金振杓对朝野未能达成协议表示了不满。金振杓说，15日提出了最终调解方案，16日应立即拟定朝野协议案，但双方仍未能达成协议，对此深感担忧和失望。