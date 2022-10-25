韩政府发布最近经济动向 连续七个月对经济增速放缓表担忧

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在经济相关资料中已连续七个月对韩国经济增速放缓表示担忧。企划财政部在16日发布的“最近经济动向（绿皮书）12月号”中指出，近期物价仍持续处于高位、内需复苏速度逐步放缓、出口和经济心理下滑等，国家经济增速放缓情况值得担忧。政府在今年6月的绿皮书中首次作出对经济增速放缓表示担忧的表述后，已连续七个月给出相同判断。11月，韩国消费者物价同比上升5.0%，增幅虽较前一个月收窄0.7个百分点，但自5月(5.4%)起，已连续七个月出现5%以上的高物价涨幅。10月，出口（以通关为准）同比减少5.7%，时隔两年转为减少，11月(-14.0%)减幅进一步扩大。政府对出口形势的表述也由“对出口复苏势头受到限制感到担忧”逐渐升级为“出口复苏势头减弱”和“出口不振”。而韩国经济的支撑之一——内需的复苏势头也陷入停滞。10月，服务生产环比减少0.8%，连续两个月减少。零售额减少0.2%，连续两个月下滑。11月，国内信用卡批准额同比增加6.4%，增幅较10月(10.1%)有所收窄。百货商场销售额增幅也较前一个月(7.0%)下滑，仅为1.1%。政府预计这将对11月的零售额起到负面影响。