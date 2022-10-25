北韩称明年4月完成侦察卫星1号机准备工作 18日发射试验品

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韩国国际广播电台报道：据朝中社19日报道，北韩国家宇宙开发局18日在位于平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场进行了侦察卫星研发最后阶段的重要试验。朝中社称，军事侦察卫星1号机的准备工作将于明年4月结束。预计北韩很可能最早在明年上半年内试射1号机。北韩国家宇宙开发局发言人表示，这次重要试验的根本目的在于评估卫星拍摄及资料传输系统、地面管制系统的能力。朝中社报道称，火箭搭载一个20米分辨率试验用全色摄像头、两个多光谱摄像头、视频传输机及各频段收发器、设置操控装置和蓄电池等的卫星试验品，并高角发射至高空500公里。随后在模拟宇宙环境的最适环境下，检验对各种摄像设备的拍摄操控、姿态操控指令等地面管制的可靠性，并评估资料传输设备的处理能力和安全性。朝中社还报道称，通过试验，检验了在太空环境下的摄像头运用技术、通信设备的资料处理及传送能力、地面管制系统的追踪操控准确性等重要技术指标。北韩国家宇宙开发局表示，这是重要成果，也证明我国已通过了侦察卫星发射的最终关口。北韩国家宇宙开发局宣布，军事侦察卫星1号机的准备工作将于2023年4月结束。此次试验的结果还报告至劳动党中央军事委员会。北韩于今年2月27日、3月5日发射“火星-17型”洲际弹道导弹，北韩方面称之为侦察卫星试射。北韩媒体未报道北韩国务委员长金正恩是否视察此次试射。金正恩12月15日在西海卫星发射场指导大功率火箭发动机试验，但并未在两天后北韩国防委员长金正日去世11周年参谒活动中亮相。朝中社公开了据推定为卫星试验品拍摄的北韩地区卫星照片和火箭发射照片。过去数日北韩地区降下大雪，但北韩公开的照片中并无明显的降雪痕迹。韩国联合参谋本部表示，北韩18日上午11时13分-12时05分在东仓里向东海海域发射2枚准中程弹道导弹。