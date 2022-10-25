韩政府：日行使反击能力须获韩方同意 要求日方立刻删除独岛主权表述

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韩国国际广播电台报道：日本在安保文件中决定大幅增加防卫费并拥有对敌反击能力，正式宣布将完全改变外交和安全政策的原则。对此，韩国政府强调，日本以韩半岛为对象行使反击能力必须经与韩国协商，并获得韩国的同意。政府还召见日本驻韩国大使馆有关人士，就日本国家安保文件主张对独岛主权表示强烈抗议。外交部在日本做出拥有反击能力的决定后立刻表示，对韩半岛安全和国家利益影响重大的事项必须预先与韩国进行紧密协商，并获得韩国的同意。外交部还表示，注意到日方修改文件并未变更日本宪法提出的“专守防卫”概念，规定须符合严格条件，才可行使反击能力。分析认为，政府是在敦促日本防卫政策今后也不应动摇《和平宪法》的宗旨。韩国军方强调，若日本在紧急情况下计划攻击北韩，必须获得韩国政府的批准。根据韩国《宪法》，北韩是大韩民国领土，日本未获得韩国同意，不得进入或攻击北韩。尽管如此，政府一直以来的应对仍受到了批评。保守化的自民党政权持续推动改变日本的安全政策，但政府仅集中于解决被强征劳工赔偿问题等历史问题，未能予以及时应对。首尔大学日本研究所教授南基正表示，日本正在摸索超越安全限制的全新方向，这违反了金大中-小渊惠三共同宣言的精神，但政府是否予以了适当应对令人怀疑。政府还对日本在安保文件中主张对独岛主权提出强烈抗议。外交部和国防部分别召见日本驻韩国大使馆总括公使和防卫驻在官，要求日方立刻删除有关表述。