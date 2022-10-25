韩国安会强烈谴责北韩射导 美国务院敦促北韩回归对话

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韩国国际广播电台报道：韩国国家安全保障会议（NSC）表示，北韩发射准中程弹道导弹是违反联合国安理会决议、加剧韩半岛紧张、威胁地区和平与安全的重大挑衅。韩国总统室表示，向尹锡悦总统报告了北韩18日发射准中程弹道导弹的情况。国家安保室长金圣翰主持召开国家安全保障会议常任委员会会议，讨论了应对方案。国家安全保障会议指出，我方注意到北韩最近持续威胁使用武力，并进行固体燃料推进器试验。金正恩政权不顾北韩居民正因严重的粮食短缺而在严寒和粮食困难中苦苦挣扎，执意进行导弹挑衅，令人愤慨。会议表示，我方对网络黑客、剥削被派遣至海外的劳动者的工资、走私油类和奢侈品等非法行为进行谴责。与会人士警告称，北韩连续几代人开发核与导弹、持续挑衅的行为将使北韩政权更加岌岌可危，并为此付出应有的代价。会议强调，将基于牢固的韩美同盟保护国民免受北韩威胁，并采取所有可行措施确保韩半岛的和平与安全，今后还将继续加强韩美日安全合作。美国国务院当地时间18日谴责北韩高角度发射准中程弹道导弹，并敦促北韩回归对话。美国国务院发言人当天在回答媒体提问时表示，美国谴责北韩发射弹道导弹的行为，这违反了多项联合国安理会决议，对周边地区和国际社会构成威胁。这位发言人还表示，美国对北韩仍维持外交解决问题的方针，敦促北韩参与对话。同时，美国对韩国和日本的防卫承诺坚若磐石。负责驻韩美军的美国印太司令部也在声明中指出，我方注意到北韩导弹发射情况，正与同盟国与合作国家保持紧密协商。声明还指出，北韩此次发射导弹不对美国国民、领土和同盟国构成即刻威胁，但凸显了北韩非法开发大规模杀伤性武器和导弹对安全的负面影响。