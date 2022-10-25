民调：尹锡悦支持率41.1% 6月以来首破40%

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韩国国际广播电台报道：19日公布的民调结果显示，韩国总统尹锡悦的支持率自今年6月以来首次突破40%。民调机构Realmeter受Media Tribune的委托于12月12日-16日（12月第三周）面向全国2509名18周岁及以上成年人实施调查。结果显示，对尹锡悦施政持正面看法的应答者占比41.1%，持负面看法者占比56.8%。正面看法占比较上周上升2.7个百分点，负面看法占比下滑2.0个百分点。在Realmeter实施的调查中，这是尹锡悦支持率自6月第五周（44.4%）以来时隔24周恢复到40%以上。尹锡悦支持率于7月第一周首次跌破40%，为37.0%。此后持续在30%-35%之间震荡，11月第三周起呈现出缓慢上升的趋势。从地区来看，尹锡悦的支持率在釜山、蔚山、庆尚南道（+8.1个百分点），大田、世宗、忠清道（+7.1个百分点），以及大邱、庆尚北道（+6.7个百分点）有所上升。从年龄段来看，20-29岁（+9.5个百分点）、70岁及以上（+7.0个百分点）、40-49岁（+6.5个百分点）人群对尹锡悦的支持率有所上升。从政治倾向来看，中立派（+5.5个百分点）、进步派（+2.8个百分点）对尹锡悦的支持率有所上升。但光州和全罗南道（+2.3个百分点）、30-39岁（+2.4个百分点）、50-59岁（+3.1个百分点）、无党派（+7.8个百分点）、保守派（+2.3个百分点）对尹锡悦的负面看法占比有所上升。分析指出，中立派（ 33.9%→39.4%）、20-29岁人群（28.0%→37.5%）对尹锡悦的支持率均达到6月第五周以来的最高值，是推动尹锡悦支持率上升的主要原因。Realmeter方面表示，尹锡悦政府批评文在寅医保政策，推动劳动、年金和教育领域的改革，显示出了与前任政府的差异、明确了施政方向。在政党支持率方面，共同民主党的支持率较上周下滑1.5个百分点，为43.7%。国民力量党上升2.7个百分点，为41.4%。国民力量党支持率自7月第一周以来时隔23周反弹到40%以上，与共同民主党的差距在最近四周持续缩小，时隔23周再次回到统计误差范围之内。正义党的支持率为3.6%，较上周下滑0.6个百分点。无党派为10.2%，上升0.1个百分点。本次调查的可信任度为95%，误差范围为±2.0个百分点。调查采取无线电话（97%）和有线电话（3%）自动问答的方式进行，应答率为3.3%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。