韩或从明年春节前后起分阶段取消室内口罩令

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韩国国际广播电台报道：韩国政府计划分阶段取消室内口罩令，并持续就此进行讨论。预计第一阶段措施最快将于明年春节假期前后实施。在首尔火车站，大部分行人均佩戴口罩，但也有一些人随便地将口罩挂在下巴上，或完全不佩戴口罩。餐厅和咖啡厅中随处可见不戴口罩的人。一名来自京畿道的民众表示，虽然法律上规定室内必须佩戴口罩，但实际上不少人在生活里已经不戴了，就算取消口罩令，似乎也不会带来什么大的变化。一名来自庆尚北道的民众表示，室内口罩令还是应该维持一定的标准，再快也应该到明年春节后再取消。政府计划首先在公共交通、医院以外的场合将“强制佩戴口罩”转换为“建议佩戴”，随后再予以全面取消。政府正研究在明年春节假期前后实施第一阶段措施，不过疫情扩散趋势、疫苗接种率等变数尚存。中央事故处理本部方面表示，目前尚无法断言室内口罩令的调整时间。11月疫情趋向稳定，但12月疫情再次扩散，因此有必要继续观察疫情走向。以19日0时为准，韩国新增26622例新冠确诊病例，较上周同期增加近1000例。正接受住院治疗的危重病例为535例，连续两天超过500例。最近，BN.1等新型变异毒株的检出率持续走高，防疫部门呼吁民众接种改良二价疫苗。政府将对19日召开的传染病咨询委员会会议结果进行研讨，并于周五公布室内口罩令调整方案。