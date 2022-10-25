北韩称进行军事侦察卫星研发试射 公开首尔和仁川照片

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韩国国际广播电台报道：北韩声称18日发射的准中程弹道导弹是以军事侦察卫星研发为目的的试验发射。北韩还公开了从空中拍摄的首尔、仁川地区的黑白照片。从照片中可以清晰地看到横贯东西的汉江，也很容易就能找到汝矣岛和栗岛。还有照片清楚地拍摄到了填海修建的仁川市松岛国际城。朝中社援引北韩国家宇宙开发局发言人的话报道称，前一天在西海卫星发射场进行了侦察卫星研发的重要试验。根据这一主张，北韩18日发射的准中程弹道导弹用于卫星研发。朝中社还报道称，此次重要试验的基本目的是评估卫星拍摄及资料传输系统、地面管制系统的能力。据朝中社报道，火箭搭载多个摄像头和视频传输机、设置有操控设备的试验品，并以高角发射方式发射至500公里上空。报道还指出，在模拟太空环境的最适环境下检验地面管制的可信性，包括对各类拍摄设备的拍摄操控指令、姿态操控指令等，并评估资料传输设备的处理能力和安全性。朝中社报道称，国家宇宙开发局宣布到2023年4月完成军事侦察卫星1号机的准备工作。不过报道并未提及北韩国务委员长金正恩是否观摩此次试验。北韩18日在平安北道东仓里向东海海域发射2枚准中程弹道导弹。据韩军监测，导弹以高角方式发射，飞行了将近500公里。