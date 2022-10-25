金正日去世11周年 北韩高层干部参谒锦绣山太阳宫

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：17日是北韩国防委员长金正日去世11周年，据朝中社报道，北韩高层干部当天参谒锦绣山太阳宫。报道称，劳动党中央委员会、最高人民会议常任委员会、内阁、军事机构干部在民族最重要的悼念日前往锦绣山太阳宫。北韩内阁总理金德勋、外务相崔善姬、党中央军事委员会副委员长李炳哲、党中央委员会书记兼中央军事委员会副委员长朴正天等前往参谒。朝中社称金正日是“为建设社会主义强国、人民理想社会的万年大计奠定基础的伟大将军”。不过北韩官方媒体公开的照片中不见北韩国务委员长金正恩的踪影，最高人民会议常任委员长崔龙海、党组织书记赵甬元也未前往参谒。金正恩出席了以往历次金正日去世纪念活动，并在其父去世第三、第五和第十周年举行了大规模中央追悼大会。与此同时，北韩各地为悼念金正日去世11周年举办了大大小小的活动，包括收看纪录片、召开宣誓大会等。朝中社报道称，劳动者、人民军子弟兵、青少年学生在高高供奉于万寿台山岗和全国各地的伟大首领和伟大将军的铜像、太阳像以及描绘绝世伟人形象的马赛克墙前献上花篮、花束和花朵。另外，柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼夫妇15日向北韩驻柬埔寨大使馆寄送花篮。越南、老挝驻北韩外交官前一天前往万寿台山岗向金正日铜像献花。俄罗斯联邦委员会最大在野党俄罗斯共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫前一天致函金正恩表示哀悼。久加诺夫表示，金正日同志是朝鲜人民忠诚的儿子，是金日成同志所开拓的伟业的优秀继承者，将永远活在我们的心中。