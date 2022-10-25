韩军方：对北韩发射准中程弹道导弹的判断不变

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国军方表示，尽管北韩19日声称前一天发射的是搭载卫星试验品的运载体，但军方仍维持北韩发射的是准中程弹道导弹的判断不变。联合参谋本部公报室长金准乐（音）当天在例行记者会上就如何评价北韩发射体的问题回答说，韩美情报部门基于探测数据判断北韩前一天发射的是准中程弹道导弹，这一结论没有变化。金准乐还表示，韩美情报部门正对北韩最近的导弹开发动向进行综合分析。联合参谋本部前一天仅公开了“高度500公里”、“2枚中程弹道导弹”两条信息，与以往公开最高速度、飞行距离等具体参数的惯例不同。对此，金准乐表示，有必要保护我方的情报资产，公开我方所有军事情报或利于敌人，北韩有可能将我方探测、公开的信息用于欺骗活动。北韩在导弹发射当天往往不做任何报道或发布，直到第二天才通过朝中社等官方媒体公开发射消息、目的、发射体参数等信息。军方怀疑，我军若公开在发射当天探测到的具体参数，北韩就会在第二天的报道中公开不同的数据，刻意为韩美情报部门制造混乱，诱使外界怀疑军方的探测能力。不过也有意见称，新政府成立后，军方正在改变基调，限制情报公开。统一部就北韩声称18日进行的是军事侦察卫星研发试射表示，有关机构正对北韩媒体19日公开的内容进行分析。统一部发言人赵重勋19日在记者会上表示，该部门目前并无特别可说明的内容，前一天北韩发射弹道导弹明确违反联合国安理会决议，是加剧韩半岛紧张局势、威胁地区和平与安全的重大挑衅行为，对此予以强烈谴责。赵重勋指出，北韩当局有必要为改善北韩民生和经济、提高北韩居民的人权和生活质量而努力。