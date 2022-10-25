韩在野三党通过梨泰院事故国政调查日程

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党、正义党、基本收入党通过了梨泰院踩踏事故国政调查日程。执政党国民力量党未参加投票。在野三党19日召开梨泰院事故国政调查特别委员会全体会议，通过了现场调查和机构报告日程、机构证人名单。在野三党决定实施2次现场调查、2次机构报告、3次听证会。现场调查将于21日、23日实施，国政调查特别委员会委员将访问事故现场、梨泰院派出所、首尔地方警察厅、龙山区厅、行政安全部。机构报告将于27日、29日实施，27日由国务总理室等8个机构做报告，29日由首尔市厅等10个机构做报告。首尔地方警察厅和龙山警察署被要求两次报告均须出席。总统室机构证人为国政状况室长、国家危机管理中心长；国务总理室证人为国务调整室长；大检察厅机构证人为反腐败重大犯罪部长、毒品组织犯罪部长。国政调查特别委员会委员长禹相虎表示，由于预算案处理延迟，留给国政调查特别委员会的时间仅剩下20天，尽快查明真相是国会对159名遇难者和遗属所能尽到的责任，强烈呼吁国民力量党的各位委员也尽快参加国政调查。在野三党国政调查特别委员会委员批评政府和执政党对国政调查的不配合态度，并认为有必要增加证人并延长国政调查时间。正义党议员张惠英表示，国会议员遵循良心履职，当天执政党议员表现出的良心令人羞愧。共同民主党议员尹健永表示，国务总理韩德洙不在机构证人名单上，今后有必要选择其为听证会证人，质询在事故应对上是否存在疏忽。基本收入党议员龙慧仁表示，执政党称预算案不通过就不能展开讨论，这导致国政调查的时间已过去一半，我认为应将国政调查时间延长30天。