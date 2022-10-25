韩国银行：今年韩国物价上涨率将创24年来新高

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韩国国际广播电台报道：韩国银行在20日发布的《物价稳定目标运营状况评估报告》中透露，今年1月至11月韩国消费者物价上涨率为5.1%，创1998年以来的最高纪录。韩国银行预测，今后随着国际油价稳定、经济低迷，物价涨势将逐渐放缓，但仍存很多变数。今年前11个月，韩国消费者物价较去年平均上涨5.1%，高于经历金融危机的2008年的4.7%，预计将创下1998年（7.5%）以后的最高值。 进入下半年以来，国际油价呈下降趋势,韩元兑美元汇率趋稳，进口物价涨幅有所缩小，但加工食品和餐饮物价持续上涨，电力和城市燃气费也出现上涨，整体物价上升势头并不容易减弱。不过报告也预计，虽然消费者物价一段时间内将保持5%左右的涨幅，但若石油类产品价格涨幅缩小、国内外经济萎缩，预计涨势将逐渐放缓。韩国银行表示，国际油价虽然受到全球经济放缓的影响而可能出现下滑，但若中国经济活动迅速恢复，效果将会减半。俄罗斯产原油进口限制或产油国大规模减产等诸多变数也依然存在。虽然经济萎缩、消费减少，但上涨的服务物价不会轻易下降以及电费进一步上调幅度等将可左右物价稳定效果。另外，排除变动性较大的食品和能源的核心消费者物价持续上涨，最近上涨率为4.3%，但预计今后受经济放缓、基准利率上调、传贳价格下降等影响，涨势将有所放缓。