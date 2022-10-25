韩中部地区普降大雪 出行须注意安全

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韩国国际广播电台报道：21日凌晨起，韩国以首都圈为中心降下大雪。据气象厅预报，截至当天下午，首都圈、江原道内陆地区和山区、忠清北道北部、庆尚北道北部内陆地区、济州岛山区持续降下伴随强风、雷电的大雪。以上午8时为准，中部各个地区每小时降雪量为1-3厘米。除京畿道南部部分地区之外的首都圈、江原道内陆地区和山区、忠清北道北部、庆尚北道北部内陆、济州岛山区已发布大雪预警。气象厅预计大部分地区的雨雪天气于当天下午至晚间停止，但江原道内陆地区和山区、忠清北道、全罗北道东部、庆尚道西部内陆地区、济州岛山区的雨雪将持续到深夜。当天上班高峰前路面已出现大量积雪。以上午8时为准，仁川江华郡新增积雪深度达8厘米、京畿道杨州市6.6厘米、坡州市5.3厘米、东豆川市4.9厘米、江原道铁原郡4.4厘米、春川市3.1厘米、首尔2.9厘米。根据当天清晨5时气象厅发布的预报，京畿道北部、京畿道东部、江原道内陆地区和山区、济州岛山区积雪将新增5-10厘米，首尔、仁川、京畿道南西部、忠清北道中部、忠清北道北部、庆尚北道北部内陆地区新增2-8厘米积雪。忠清道（除中部和北部地区外）、全罗北道东部、全罗南道东部内陆地区、庆尚北道中部内陆地区、庆尚北道南部内陆地区、庆尚南道西部内陆地区和西海五岛新增1-3厘米积雪。