美国防部：北韩研发侦察卫星证明太空领域的重要性

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韩国国际广播电台报道：美国并未对北韩侦察卫星研发能力给予明确评价，仅表达了这证明太空领域重要性的原则性立场。美方还表示，美韩联合军演是同盟的象征，同时也包含了遏制挑衅的意义。针对“北韩是否拥有侦察卫星研发能力”的提问，美国国防部发言人帕特里克·赖德未予置评，仅称这是涉及到情报的问题。不过赖德表示，北韩自行公开侦察卫星有关信息证明了在当前的安全环境下太空领域的重要性。赖德说，北韩的举措再次证明了太空领域在当前情况下的重要性。赖德介绍说，美国和韩国正在进行的联合军演主要目的是通过提高作战能力，确认美韩同盟牢不可摧，同时抑制潜在挑衅。赖德说，美国是可靠的同盟，我们拥有对地区潜在威胁国家的威慑力，同时也确保了必要时的应对能力。针对北韩暗示将以正常角度发射洲际弹道导弹（ICBM），美国国务院表示，这是不必要的危险想法，并再次敦促北韩重返对话。美国国务院发言人普赖斯表示，我们持续就北韩挑衅发出“这是危险、破坏稳定且没有必要”的信息。在这种情况下，当地时间10日，美国空军一架B-2轰炸机在飞行过程中因故障紧急着陆，该机型20架轰炸机全部停飞。在声音担忧这会否加重潜在安全威胁，对此，美国国防部反驳称，美方拥有多种战略轰炸机，拥有足够的应对能力。