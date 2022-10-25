韩政府：明年将面临综合危机 经济增幅预计为1.6%

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在21日发布的“2023年经济政策方向”资料中预计，受高物价、高基准利率、低汇率等影响，明年韩国经济将仅增长1.6%。在物价方面，政府预计今年达到5%以上的物价涨幅明年将回落至3.5%左右。为了控制物价，推行高基准利息政策在所难免。再加上韩美基准利率逆转、全球经济情况的影响，低汇率状况也将持续。政府认为，鉴于半导体等主要产业和全球经济衰退的情况，韩国经济的支柱——出口也不容乐观。另外，高物价将制约国内消费复苏势头，就业岗位增幅受经济情况和今年出现较高增加率等基数效应的影响，也将大幅缩小。鉴于此，政府将克服危机置于经济政策的首位，强调在出口、金融市场稳定、房地产市场软着陆方面发挥管理作用。在房地产市场政策方面，政府将大幅放宽对多套住房持有人的购置税和转让税重课以及贷款限制等各种限制。经济政策方向中还包含物价稳定、增进弱势群体福利、就业稳定对策，以及青年、高龄者和女性等不同人群的针对性对策。另外，政府还制订了中长期增长战略，主要内容为经济增长以民间为主导。为此，将扩大投资税额扣除等各种税收支援，并通过劳动、教育和年金（养老金）改革等奠定民间增长的基础。政府还制订了泛政府公共投资计划——“新增长4.0战略”。