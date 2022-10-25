韩政府通过太空开发计划 到2045年打造太空经济强国

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦政府召开国家太空委员会会议，通过了以2045年打造太空经济强国为目标的太空开发计划。国务总理韩德洙21日在政府首尔办公楼主持召开第22次国家太空委员会会议。会议审议并通过了第四次太空开发振兴基本计划、太空产业集群指定案、超小型卫星系统开发计划。太空开发振兴基本计划是设定国家太空开发中长期目标和方向的最高级别法定计划。第四次计划以2045年打造太空经济强国为总目标，提出扩大太空探索领域、扩大太空研发投资、创造民间太空产业三项具体目标。韩国计划到2032年登陆月球、2045年登陆火星，到2027年将投资规模扩大至1.5万亿韩元，到2045年将世界太空产业市场所占比重从2020年的1%提高至10%。政府将全罗南道、庆尚南道、大田分别指定为发射体特色地区、卫星特色地区、研究和人才开发特色地区。在超小型卫星系统开发计划方面，政府计划在截至2030年的九年间投入1.4223万亿韩元，开发卫星、地面系统和运用系统。由合成孔径雷达和电子光学卫星组成的超小型卫星系统属于集群卫星系统，将执行监视韩半岛和周边海域危机情况、应对灾难威胁的任务。政府表示，将尽快推进设立太空航空厅、提升国家太空委员会委员长级别、开发登月飞船等尖端技术、开展民间主导太空发射项目等核心政策课题。