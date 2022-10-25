韩财长：明年电费、燃气费大幅上调不可避 下周公布计划

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐21日表示，对多套住房持有者的惩罚性征税和限制体系将至少放宽至五年前的水平。秋庆镐当天做客SBS新闻节目，就明年经济政策方向中减轻房地产税的措施会否助推房价上涨、房地产投机的问题作出了上述回答。秋庆镐表示，当前首尔等地的房价以极快的速度下跌，对经济、金融、家庭构成负担，房地产硬着陆对经济造成的负面影响令人无法不担忧。秋庆镐还就电费、燃气费上调问题表示，能源价格大幅上涨，韩国电力公社和韩国天然气公社的亏损持续扩大，债务结构必须改善，明年费用将不得不进行较大幅度的调整。具体上调幅度和时间将经有关部门协商，于下周公布。秋庆镐就尹锡悦总统将工会腐败与公职腐败、企业腐败并列为三大腐败表示，目前以大企业工会为主的工会活动和运动令国民倍感担忧。政府充分保障遵守法律和原则的正常工会活动，但对违法、脱离法律的行为将依法予以严厉应对。秋庆镐当天还在TV朝鲜的新闻节目中表示，明年经济潜在增长率为2%左右，但实际增长率将低于这一水平，体感状况将更加艰难。秋庆镐指出，必须竭尽全力管理危机，确保这种艰难状况不扩大为经济系统危机、不发生类似亚洲金融危机的事态。秋庆镐就延迟退休年龄的问题表示，若统一延迟退休年龄，青年就业岗位会出现问题，且目前大部分公司采用“论资排辈式”的薪酬体系，可在转换为绩效薪酬体系时讨论该问题。我认为有必要对制度进行整顿，使老年人能够持续工作。