仅16家韩企入围《财富》世界500强排行榜 中国136家

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韩国国际广播电台报道：在美国《财富》杂志的“2022年世界500强企业排行榜”中，韩国企业仅有16家。韩国全国经济人联合会22日表示，对世界500强企业所属国家的分析结果显示，韩国不仅上榜企业少，在销售额、分布行业等多项指标上的竞争力也低于主要国家。在世界500强企业中，中国企业最多，为136家、占比27.2%。其次是美国企业124家、占比24.8%。两国企业合计占据过半。日本企业为47家（9.4%）、德国企业为28家（5.6%）、法国企业为25家（5.0%）、英国企业为18家（3.6%）。韩国企业为16家，占比3.2%。从各国企业的销售额来看，美国企业销售额累计达11.2万亿美元，高于中国企业（11万亿美元）。韩国企业的销售额累计为9962亿美元，低于日本、德国、法国和英国企业。在世界500强排行榜划分的21个行业中，美国企业分布在其中的19个、中国为15个、日本和法国均为13个、德国为11个、英国为8个。韩国企业分布在电子和半导体、金融、汽车、能源、材料和原材料、食品饮品和化学等8个行业。太空航空、保健等新兴产业尚无韩国企业上榜。自《财富》对行业进行分类的2015年以来，韩国企业分布的行业每年均停留在6-8个。