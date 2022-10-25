韩公布新教育课程 加强数字教育、高中实施选修制

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韩国国际广播电台报道：韩国政府为加强学生的数字教育，决定将小学、初中的信息课程课时延长至目前的2倍。同时，政府决定在高中阶段开设丰富的选修科目，为2025年建立高中学分制度做准备。韩国政府22日敲定并公开了2022年教育课程修正案。韩国教育课程总纲领和具体组成部分同时修改还是七年来的首次，此次修改的重点是加强学生的数字知识修养、培养数字人才。教育部次官张商允表示，语言修养、数理修养和数字修养是所有科目学习和终身学习的基础，所有教学科目教育课程都强调了对这三项能力的培养。小学、初中的信息课程时间将延长至目前的2倍。高中除信息课外，还将开设人工智能基础、数据科学等选修课。在数学科目中，高中一年级的公共课将重新增添“矩阵和演算”。另外，为配合到2025年全面建立高中学分制的计划，修正案明确指出，高中教育课程为基于学分的选修课程。高一以公共课为主进行学习，高二、高三则由学生本人根据志向和特长自主选择学习科目。为加强韩文教育和阅读理解能力，小学一、二年级的国语课时延长34小时，并设立与多媒体运用能力有关的新科目。为吸取梨泰院事故的教训，体验型、实习型安全教育课程也得到了加强。从小学三年级到高中，体育、音乐、美术、卫生等科目将增添人群密集环境安全守则等内容。修正案将于2024年首先适用于小学一、二年级，2025年起分阶段适用于初中、高中。教育部表示，随着新教育课程的实施，将在2024年2月敲定并公开2028学年度大学入学制度修正案。