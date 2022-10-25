猛烈寒潮袭击韩国 多地交通受阻、事故频发

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韩国国际广播电台报道：22日是冬至，猛烈寒潮袭击韩国，忠清、湖南、济州等地降下暴雪，导致交通事故频发。空海交通受到严重影响，往返济州和内陆的航班停飞，客轮运行也受到管制。截至22日上午，忠清、全罗地区出现每小时1-3厘米的降雪，济州山区出现每小时5厘米左右的强降雪。22日，济州山区降下大雪，汉拿山各登山路线被全面关闭。济州机场发布风切变警报，光州、丽水、群山等地机场取消了部分飞往济州的航班。截至上午9时30分，共有38架国内航班被取消。全罗南道和全罗北道大部分地区发布大雪警报，空中、海上交通部分受到影响。截至目前，光州机场、丽水机场分别有24架和3架航班取消，木浦、高兴客运码头总计有19条路线的25班客轮受管制。另外，无等山国立公园等多个公园的探访路被关闭。仁川前海、远海发布风浪预警和强风预报，连接仁川与各岛屿的14条航路中，有12条的运行受到影响。忠清、全罗地区的积雪达到10厘米左右，导致交通事故频发。当天上午，罗州市、宝城郡、西海岸高速公路、群山市、舒川郡、天安等地均发生交通事故。江原道前一天降雪，隔夜也发生了多起交通事故。目前除南方部分地区外，全国大部分地区均发布了寒潮警报，忠清、全罗、济州地区发布了大雪警报。据气象厅消息，截至当天上午11时，忠清地区各地积雪量分别为舒川11.1厘米、世宗市全义7.8厘米、岭东5.0厘米、沃川3.5厘米、青阳3.4厘米、大田3.3厘米。全罗地区各地积雪量为江津面16.1厘米、福兴面14.4厘米、井邑13.9厘米、扶安8.6厘米、群山产业园区7.5厘米、光州4.8厘米、全州1.8厘米。济州各地积雪量为三角峰14.6厘米、鸟接岳12.4厘米、冰道10.5厘米、晓星岳4.1厘米。22日和23日两天，上述地区将出现每小时3-5厘米的强降雪，部分地区还将伴随强风和雷鸣闪电。