韩防疫部门拟在符合一定标准的前提下取消室内口罩令

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韩国国际广播电台报道：韩国防疫部门计划在符合一定标准的前提下取消室内口罩令，改为建议佩戴，但疗养院、医院、药店、社会福利设施等则不在取消口罩令的范围之内。国民力量党政策委员会议长成一钟22日在记者会上表示，当天执政党和政府在国会召开会议讨论室内口罩令解除方案，会上防疫当局报告了上述计划。政府将基于党政讨论结果，在23日的中央灾难安全对策本部会议上公布室内口罩令调整方案。执政党要求解除室内口罩令的依据是，目前流行的新冠变异毒株重症率极低、口罩引发呼吸困难等日常生活上的不便、不利于儿童语言能力发育、国民已形成群体免疫并具备自主防疫能力等。成一钟表示，专家一致认为，国内医疗人力、设施和应对能力已足以应对室内口罩令解除后可能出现的感染人数增多的情况。还有专家认为，确诊患者的隔离期也有必要从一周调整至三天。成一钟就政府取消室内口罩令的具体时间表示，目前政府的判断标准有三项，分别是疫情渡过高峰期进入减缓区间、危重患者和死亡人数渡过峰值等。对于确诊病例若出现骤增，会否再次转换为口罩强制令的问题，成一钟表示，若确诊病例数骤增或出现新型变异毒株，政府有可能再次要求义务佩戴口罩。对于医院、疗养院等设施室内口罩令的取消时间表，成一钟表示，这将由防疫部门进行研究，政府将对疫情的总体走向进行评估后公布有关内容。此前，保健福祉部长官曹圭鸿就室内口罩令调整方案表示，将基于科学依据制定国民能够充分接受的合理方案。