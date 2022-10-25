韩朝野就明年度预算案戏剧性达成协议 23日予以通过

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韩国国际广播电台报道：在韩国国会议长金振杓就朝野处理明年度预算案的时限（23日）发出最后通牒后时隔一天，朝野于22日就明年度预算案戏剧性地达成了协议，并商定在23日下午6时举行的国会全体会议中一并通过达成协议的预算案和相关法案。明年度预算案法定处理期限已过去21天，朝野经过漫长的斗争，终于戏剧性地就明年度预算案达成协议。对于最大的争论点法人税，朝野商定对四个课税标准区间各下调1个百分点。此前，政府和执政党主张将法人税最高税率从目前的25%下调3个百分点，但共同民主党谴责此举是为富人减税，仅同意将最高税率下调1个百分点。最终，朝野双方找到了折中方案。双方还就另一争论点，即行政安全部警察局和法务部人事信息管理团等所谓的尹锡悦政府的“施行令机构”预算也达成了协议。共同民主党主张全额削减该项预算，国会议长金振杓提议编制预备费，最终朝野就编排为正式预算，但预算金额减少一半达成了协议。朝野评价说，双方互相让步，在适当的条件下完成了协商。国民力量党国会代表朱豪英表示，虽然执政党在国会占据较少席位，但为在明年度预算案中反映政府的政策和哲学作出了努力。共同民主党国会代表朴洪根表示，该党阻止了对超级富人的减税、扩充了民生预算，并削减了权力机关的相关预算。