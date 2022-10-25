韩朝野围绕年底特赦起争执 尹锡悦27日敲定最终名单

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统李明博、庆尚南道前知事金庆洙被列入法务部审核通过的年底特赦名单，朝野围绕该问题展开激烈争论。尹锡悦总统将在27日主持召开的国务会议上敲定特赦名单。李明博因受贿等罪名被判有期徒刑17年，目前刑期已中止执行。随着法务部将李明博列为特赦对象，余刑也很可能被免除。庆尚南道前知事金庆洙因捏造网络留言事件被判处有期徒刑2年，目前正在服刑。尽管他提交请愿书，表示“不愿成为李明博特赦的陪衬”，但仍被法务部定为不复权特赦对象。此外，前青瓦台总统秘书室长金淇春、前民政首席秘书禹柄宇、前经济副总理崔炅焕等朴槿惠政府时期官员，前政务首席秘书田炳宪、前共同民主党议员申溪轮等在野党人士也在特赦名单之列。这将是尹锡悦第二次行使特赦权，朝野围绕该问题的争执日渐激烈。国民力量党谴责称，对金庆洙复权的要求不符合常识。操纵舆论是破坏民主主义的重大犯罪行为，首先应征求国民的原谅。共同民主党则反驳称需要征求原谅的人是李明博，金庆洙的不复权赦免只是陪衬，却被拿来炫耀，令人发笑。尹锡悦将于27日主持召开国务会议，审议并议决特赦名单。总统室内部有意见认为，法务部提交的名单将原封不动地得到通过。不过赦免权是总统特有权限，无法排除修改的可能性。