26日起韩可选新冠二价疫苗增至四种 青少年仅可接种辉瑞

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韩国国际广播电台报道：韩国从26日起开始使用莫德纳基于新冠奥密克戎变异毒株研发的改良疫苗，可选改良疫苗从三种增至四种。据韩国新冠预防接种应对促进团25日消息，莫德纳二价疫苗（BA.4/5）的当日接种工作从26日起实施。这款疫苗由三星生物制剂受委托生产，12月2日获得食品医药品安全处的紧急使用授权。首批疫苗于14日出货，19日起接受接种预约，预约接种工作从明年1月2日起实施。由此，用于冬季补充接种的二价疫苗增至四种，其余三种是辉瑞的BA.1疫苗、BA.4/5疫苗和莫德纳的BA.1疫苗。冬季补充接种对象为完成基础接种、距离最后一次接种经过90天以上的12周岁及以上者。莫德纳疫苗仅面向18周岁及以上成人，12-17岁青少年只能接种辉瑞疫苗。对辉瑞、莫德纳等mRNA疫苗成分有严重过敏史者、不愿接种mRNA疫苗者，可接种诺瓦瓦克斯的基因重组疫苗或SKYCovione疫苗。以21日为准，60岁及以上高龄者的冬季补充接种率为28.4%，高风险感染设施人员为47.9%，12岁及以上人群为11%。根据防疫部门的数据，截至18日，改良疫苗不良反应的申报率为0.35次/每千次，仅为一价疫苗（3.7次/每千次）的十分之一。