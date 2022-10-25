韩启动莫德纳BA.4/5新冠二价疫苗当日接种 新增2.5万余病例

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韩国国际广播电台报道：韩国从26日起启动可更有效应对新冠奥密克戎BA.4/BA.5的莫德纳二价疫苗当日接种。新冠预防接种应对促进团表示，使用莫德纳BA.4/BA.5二价疫苗的当日接种于26日启动。莫德纳BA.4/BA.5二价疫苗12月初获得食品医药品安全处的紧急使用授权，预约工作于12月19日启动，预约者将从明年1月2日起按序接种。有意进行当日接种者可致电医疗机构确认疫苗情况，在有疫苗时，可持身份证前往接种。由此，冬季补充接种使用的二价新冠疫苗增至四种，除莫德纳BA.4/BA.5二价疫苗外，还有莫德纳BA.1疫苗、辉瑞BA.4/BA.5疫苗和辉瑞BA.1疫苗。不接种mRNA疫苗者可选择接种SKYCovione或诺瓦瓦克斯疫苗。政府再次呼吁高龄者和感染高风险设施入住人员进行冬季补充接种。相关人群的接种率是左右能否调整室内口罩令的指标之一。另外，中央防疫对策本部表示，以26日0时为准，韩国新增25545例新冠确诊病例，其中本地感染病例为25478例、境外输入病例为67例。这较上周一（26622例）减少1077例。正在接受住院治疗的危重病例为583例，较前一天减少9例。自12月18日起，危重病例已连续九天超过500例。死亡者新增42人，累计死亡31832人，死亡率为0.11%。新增死亡者中，80岁及以上高龄者为22人、70-79岁为9人、60-69岁为9人。截至26日0时，60岁及以上高龄者的冬季补充接种率为29.3%，感染高风险设施人员为49.7%。