受疫情影响北韩经济连续两年负增长 南北收入差扩大至28倍

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韩国国际广播电台报道：北韩在新冠疫情暴发后封锁边境，经济连续两年出现负增长，南北人均国民总收入的差距扩大至28倍。韩国统计厅26日公布了包括上述内容的“2022北韩主要统计指标”。去年北韩经济增长率为-0.1%，继2020年（-4.5%）之后再次出现负增长。北韩经济于2017年（-3.5%）、2018年（-4.1%）连续两年负增长，2019年增长率反弹至0.4%。但受疫情影响，再次转为负增长。统计厅指出，封锁政策加剧了北韩经济的困境。从各行业来看，农林渔业生产增长6.2%，电气、燃气、自来水业增长6.0%。矿工业、服务业则分别减少6.5%和0.4%。大米、小麦等粮食作物的产量为469万吨，同比增长6.7%。铁矿石产量为265万吨，同比增长2.6%。煤炭产量为1560万吨，同比减少17.9%。粗钢为60万吨，同比减少15.4%。去年，北韩名义国内生产总值为35.9万亿韩元、名义国民总收入为36.3万亿韩元，均只有韩国的1/58。韩国的这两项分别为2071.7万亿韩元和2094.7万亿韩元。北韩的人均国民总收入为142.3万韩元，韩国则为4048.2万韩元，是北韩的28倍。去年，北韩的贸易总额为7.1亿美元，同比减少17.3%，仅及韩国（1.2595万亿美元）的0.1%。北韩最主要出口产品为钢铁（35.3%），最主要进口产品为矿物燃料、矿物油（58.7%）。北韩对中国贸易占比高达95.6%，其次分别是越南（1.7%）、印度（0.4%）。去年，北韩人口为2548万人，仅为韩国（5175万人）的一半。不过韩国人口去年首次出现同比减少，而北韩人口则持续增长。北韩人的预期寿命为男性67.0岁、女性73.8岁，韩国为男性80.9岁、女性86.8岁。另外，北韩每一万人中有190.0名大学生，仅为韩国（552.2名）的三分之一。以2019年为准，北韩人均每日食物供给总能量为2097卡路里，是韩国（3063卡路里）的68.5%。北韩总发电量为255亿千瓦时，仅为韩国（5768亿千瓦时）的1/23。