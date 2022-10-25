尹锡悦政府新年首份预算案获国会通过 超出法定时限22天

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：尹锡悦政府新年首份预算案24日凌晨在国会全体会议上获得通过。预算案规模约为639万亿韩元。预算案处理时间超出法定时限22天，留下了《国会先进化法》实施以来拖延最久的不光彩一笔。总统室表示，受到巨大在野党的拖累，预算案的宗旨有所倒退。国会以赞成251票、反对4票、弃权18票通过尹锡悦政府新年首份预算案，预算案获通过的时间超出12月2日法定时限22天，是2014年《国会先进化法》施行后拖延最久的一次。国会通过的预算案规模为638.7万亿韩元，较政府提交案少3000亿韩元，这是国会时隔三年削减政府预算案。19项附属法案也一并获通过，其中包括将法人税课税标准区间各下调1个百分点的内容。正义党谴责两大党私下商讨，令国会民主主义缺席。另外，尽管朝野就预算案达成一致，但围绕法人税等核心争论点的争执一直持续到投票前最后一刻。国民力量党议员宋锡俊表示，共同民主党声称下调法人税是为富人减税，这是毫无事实根据的政治谋略。共同民主党议员金炅侠表示，原本想尊重朝野协议，但降低法人税就能增进投资的说法已被证明是虚无缥缈的神话。朝野均对预算案的拖延处理表示遗憾，但也认为双方能够达成协议具有不小的意义。不过总统室则对朝野好不容易达成协议的预算案公开表示不满。总统室副发言人李载明（音译）指出，预算案旨在为提振经济投入财政，但受到巨大在野党的拖累，民生预算的宗旨出现了倒退。另外，国会全体会议上还报告了共同民主党议员卢雄来的逮捕同意案。卢雄来因涉嫌收受贿赂被申请逮捕。28日举行的全体会议将就该案进行不记名投票。