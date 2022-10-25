韩朝野着手审议额外加班制、安全运费制等延长问题

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野正式着手就期限截至今年底的法案的延长问题展开讨论。国会环境劳动委员会26日召开雇佣劳动法案审查小委员会会议，就规定员工数不满30人的企业每周可多工作8小时的额外加班制的延长问题及与此相关的《劳动基准法》修订案进行审议。政府从2018年7月起按企业规模分阶段引入每周最长52小时工作制，对不满30人企业的临时豁免期限截至今年底。政府和执政党要求延长额外加班制，但劳动界则表示强烈反对。国民力量党国会代表朱豪英在非常对策委员会会议上表示，目前91%的不满30人企业选择灵活工作制，76%对日落条款即将到期尚未做好准备。若不予以延长，中小企业劳动市场将出现混乱。环境劳动委员会26日还对限制企业向罢工劳动者索赔的《工会和劳动关系调整法》修正案（又名“黄信封法”）进行审议。保健福祉委员会也将于本周内召开小委员会会议，讨论涉及健康保险财政国库支援制度日落条款的《国民健康保险法》修订案。政府和执政党主张将日落条款延长五年，但共同民主党要求废除日落条款，提供永久性国库支援。另外，法制司法委员会将就安全运费制进行讨论。最近货运工会集体拒绝运输，且要求扩大安全运费制的适用范围。共同民主党此前在国土交通委员会会议上单独通过了旨在将现行安全运费制延长三年的《货车运输事业法》修订案。但政府和执政党坚持应对制度本身进行根本性讨论，由于法制司法委员会委员长由执政党人士担任，预计该法案很难获委员会通过。国民力量党和共同民主党商定12月28日召开国会全体会议，处理上述即将到期的法案。若相关日落条款在年内得不到延长，有关制度将于明年失效。