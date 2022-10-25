韩政府将削减3%公共机构编制名额

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定将公共机构的部分职能转移至民间或进行缩减，从而实现削减12442个编制名额的目标，这大约相当于公共机构编制名额总数的3%。企划财政部26日表示，当天该部门第二次官崔象大主持召开第18次公共机构运营委员会会议，审议并通过了包括上述内容的公共机构改革计划中的职能调整和组织、人力效率提升计划。政府正根据“公共机构改革指南”，推动提升职能、组织和人力、预算、资产、福利五大领域的效率。350家公共机构据此制定并提交了改革计划方案，公共机构改革工作组对此进行评估并制定最终方案。政府决定削减12442个公共机构编制名额，这相当于编制名额总数（44.9万人）的2.8%。削减规模分别为2023年11081个、2024年738个、2025年623个。这是公共机构编制名额时隔14年被削减。按照类型来划分，通过职能调整削减7231个、通过提升组织和人力效率削减4867个、通过缩小名额和实际人员数差距削减5132个，总计17230个。另外，通过人员重新分配增加4788个。职能调整涉及233家机构，这些机构的部分职能将移交给民间或地方自治团体。例如韩国体育产业开发将把盆唐、一山奥林匹克体育中心交由民间运营。组织和人力效率提升将通过整合组织、提高地方和海外组织效率的方式进行，涉及228家机构。例如，济州国际自由城市开发中心的社会性价值推进室和成果革新室将进行整合。另外，缩小名额和实际人员数差距的对象为157家机构。与此同时，233家机构将增设执行核心国政课题、运营安全和必备设施的人力。例如，铁道公社将扩大重大灾害预防人力，环境公团将增设城市内涝和安全应对等方面的人力。政府预计，通过此次调整，每年最高可节省7600亿韩元的人工费。