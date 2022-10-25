韩日外交部门局长级磋商在东京举行 讨论被强征劳工赔偿问题

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本外交部门26日举行局长级别磋商，讨论日帝强占期被强征劳工受害者赔偿问题的解决方案。磋商当天在位于东京的日本外务省举行，韩国外交部亚洲太平洋局局长徐旻廷和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕出席会议。韩日外交部门11月24日曾在东京举行局长级别磋商。此次磋商原本定于上周船越健裕访韩期间举行，但因徐旻廷母亲去世举行葬礼而改期，地点也改在东京。两名局长就被强征劳工赔偿等韩日间一系列问题交换了意见。目前，被强征劳工赔偿问题的有力解决方案是由韩国行政安全部下属被日帝强征受害者支援财团利用韩日企业等民间的捐款，代替被告日企赔偿受害者。韩国政府认为被告日企必须谢罪并参与筹款，要求日方予以有诚意的回应。但日本政府则坚称该问题已通过1965年签署的《韩日请求权协定》得到解决。韩国外交部发言人任洙奭12月13日在例行记者会上回答记者提问时表示，双方在解决方案上的意见分歧较以往有所缩小。与此同时，被日帝强征受害者支援财团正推进修改章程，以执行向受害者赔偿的任务。有意见据此认为，韩国政府构思的解决方案大致上已确定下来。财团12月21日召开理事会讨论具体修改方案，计划不久后向行政安全部提出申请，并争取在下周内获得批准。不过财团方面表示，此次修改并非来自外交部的要求，而是财团为执行赔偿判决做准备。另外当天下午，受害方法律代理人和支援团体召开记者会，公开对政府解决方案的立场。