韩国际航线旅客数疫情后首超国内航线

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：11月，韩国国际航线旅客数自新冠疫情暴发以来首次超过国内航线。国土交通部航空门户网站25日公布的统计数据显示，11月国际航线旅客数为308.1万人次，国内航线为285.3万人次。与去年11月相比，国际航线旅客数增长734%，国内航线则减少12.9%。2020年3月新冠疫情暴发后，各国纷纷加强防疫措施，航空公司转而增设国内航班，国内航线旅客数在两年七个月的时间里始终多于国际航线。不过今年4月保持社会距离措施被全面解除后，国际航线旅客数呈现增长趋势，6月和8月先后突破100万人次和200万人次，10月日本恢复韩国旅客免签入境后增至252.2万人次。11月日本航线的旅客为82万人次，达到前一个月（41.6万人次）的约两倍。由于美洲、欧洲航线旅客人数的变化不明显，实际上日本航线带动了国际航线旅客总数的增长。12月前23天，国际航线旅客为289.3万人次，不过这仍远远低于疫情暴发前的水平，2019年11月国际航线旅客为696.4万人次。除日本航线外，韩国航司还积极增设中国航线。疫情前，中国航线单月旅客数为150万-180万人次，疫情后一度跌破2万人次，11月恢复至5.2万人次。最近，国土交通部和中国政府就将韩中航线运行数量从每周34次扩大至50次达成协议，若两国航司每周分别运行50次，中国航线运行次数将达到每周100次。大韩航空目前在广州等七条航线每周运行9次航班，今后将增设6次。韩亚航空每周运行10次航班，今后将增设5次。济州航空、真航空、德威航空等廉价航空公司也将增设往返烟台等地的航班。