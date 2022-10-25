韩12月预期通胀率为3.8% 时隔六个月降至4%以下

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国预期通货膨胀率时隔六个月降至4%以下。预期通货膨胀率意味着今后一年间物价上涨预期值。韩国银行27日发布的“12月消费者动向调查结果”显示，12月预期通胀率为3.8%，环比下降0.4个百分点。预期通胀率今年6月升至3.9%之后，7月大幅升至4.7%，且截至11月一直维持在4%以上，此次时隔六个月降至4%以下。反映过去一年消费者物价体感涨幅的物价认识为5.0%，环比下滑0.1个百分点。韩国银行介绍说，消费者日常购买的农畜产品和石油类产品等价格稳定。随着汇率上升，预期通胀率也有所下降。12月，消费者心理指数为89.9，环比上升3.4点。对此，韩国银行分析说，虽然出口不振、对全球经济增速放缓的担忧等内外不确定性仍然较高，但受就业情况继续保持良好势头、物价上升势头放缓影响，消费者心理有所复苏。不过消费者心理指数从今年6月开始持续低于100，这意味着较长期平均值（2003-2021年），消费心理较为悲观。另外，随着市场利率已达峰值的看法增加，利率水平预期为133，较11月下降18点。另外，随着公寓交易价降幅扩大、购买心理萎缩，住房价格展望为62，持续保持较低水平。