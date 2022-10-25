北韩无人机侵入龙山上空 总统室或被拍摄

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韩国国际广播电台报道：北韩无人机的入侵范围超过了首尔北部上空，龙山总统室一带很可能也被拍摄。批评指出，本应维持最高水平的首尔市中心防空网也被突破。也有声音质疑军方是否遵守无人机应对程序并正常执行了作战任务。据军方27日透露，前一天侵犯韩国领空的北韩五架无人机当中，最先被发现的一架无人机径直进入首尔，截至重返北方时约在韩国飞行了三个小时。军方表示，该无人机进入金浦和坡州之间的汉江中立水域后飞向东南方，然后进入首尔，经由首尔北部后离开。但军方并未明确透露“首尔北部”所指范围，这是由于无人机并非在首尔上空被持续追踪，无人机在雷达上反复被探测到和消失，航迹呈点状而并非线形，消失区间的航迹并不明确。一位消息灵通人士表示，该无人机不仅飞向恩平方向，还在首尔汉江以北的龙山附近飞行，有可能在对总统室一带进行拍摄后才返回。北韩无人机在光天化日之下越过总统室一带上空，对此，有声音强烈指出,军方对空防御网是否出现了漏洞。北韩无人机侵犯韩国领空后，韩国军方投入了空中战力，并将警戒级别提升至二级进行应对。军方出动了F-15K、KF-16等战斗机、KA-1轻型攻击机、阿帕奇和“眼镜蛇”等攻击直升机等约20架军机。